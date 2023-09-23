Лавров обсудил с главой МККК гуманитарную деятельность в Карабахе и на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич, сообщили в МИД РФ. На встрече обсуждали гуманитарные вопросы, связанные с ситуацией на Украине, в Нагорном Карабахе, Афганистане, Судане и Сирии.

«Состоялась сверка часов по текущим параметрам работы МККК в Российской Федерации»,— пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве. Темой встречи стала «гуманитарная деятельность на основных региональных направлениях». Отдельно глава МИД РФ обсудил с президентом МККК «украинский кризис». Подробности встречи Сергея Лаврова с Мирьяной Сполярич в МИДе не раскрывают.

Ранее представительство Международного комитета Красного Креста сообщило, что организация ведет работу по поиску пропавших на территории Украины россиян. МККК получает списки пропавших граждан РФ от разных представителей властей, в том числе от уполномоченного по правам человека при российском президенте Татьяны Москальковой. Уточняется, что МККК получил уже 13 тыс. запросов о поиске россиян и украинцев, пропавших без вести в ходе военного конфликта.

Александр Кислов