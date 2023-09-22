Ройзман впервые после приговора вышел в прямой эфир Youtube

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов) вышел в прямой эфир на Youtube-канале «Живой гвоздь» (созданный бывшей редакцией радиостанции «Эхо Москвы»), где рассказал о старообрядцах. Это его первый онлайн-эфир после приговора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Ройзман (признан в России иноагентом)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Евгений Ройзман (признан в России иноагентом)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, в 2022 году политик был три раза оштрафован Октябрьским райсудом Екатеринбурга за дискредитацию ВС РФ. В мае 2023 года райсуд уже оштрафовал его по уголовному делу по ч.1 ст. 280 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Штраф составил 260 тыс. руб. На время уголовного преследования на него был наложен запрет на публичную деятельность, который действовал до 29 мая.

После решения суда Евгений Ройзман говорил, что планирует писать диссертацию об истории Невьянской иконы, вернуться к личным приемам граждан и заниматься реабилитационным центром для детей с диагнозом СМА.

В прямом эфире он рассказал, что к нему на приемы иногда приходят «люди из старообрядцев». «Их видно сразу — у них другая осанка, они держатся с достоинством, они всегда в курсе всех дел. До сих пор это ощущается. Это лучший сохранившийся тип русского человека. Они сумели во многом сохраниться»,— описал современный образ старообрядца Евгений Ройзман.

Виталий Красиков

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