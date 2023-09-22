В петербургских магазинах обнаружили продукцию с африканской чумой свиней

Россельхознадзор Северо-Запад разослал в торговые сети Петербурга и Ленобласти письма с требованием снять с продажи мясную продукцию двух производителей, в которой был обнаружен вирус африканской чумы свиней, пишет РБК Петербург.

Речь идет о ЗАО «Стародворские колбасы», которое выпускает продукцию под брендами «Колбаса Филейская», «Колбаса докторская Вязанка», «Ветчина Филейская», «Ветчина Филейская Столичная», «Ветчина вареная вязанка «Столичная», «Вязанка Ветчина Филейская Столичная», «Ветчина Филейная», «Ветчина вареная вязанка «Филейская»), а также ООО «Владимирский стандарт» ( «Сосиски баварские с сыром», «Сосиски баварские», «Баварские ц/ф Сосиски»).

В Россельхознадзоре изданию подтвердили, что зараженная геном АЧС (африканской чумой свиней) продукция поступила на площадки Петербурга и Ленобласти. Отбор проб из колбасы, ветчины и сосисок начнут проводить на следующей неделе.

Ритейлеры, в частности, «Лента» и X5 («Пятерочка», «Перекрёсток», «Чижик») также подтвердили, что получили письмо из Россельхознадзора, отметив, что уже сняли продукцию с полок и заблокировали поставки. Объем изъятого товара не уточняется.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что после массового отравления готовой продукцией Greenbox в Петербурге Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

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