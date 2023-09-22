За год средняя зарплата в Свердловской области выросла до 61,2 тысячи рублей

Среднемесячная зарплата по полному кругу организаций Свердловской области с января по июль составила 61,2 тыс. руб., это на 15,7% выше уровня того же периода прошлого года, сообщили на сайте Министерства экономики и территориального развития региона.

По данным Свердловскстата, средняя зарплата сотрудников крупных и средних организаций составила 67 тыс. руб.

Самая высокая среднемесячная зарплата у работников сферы информации и связи, она составила 99,1 тыс. руб. и превысила среднеобластное значение в 1,6 раза. Далее идет область производства компьютеров, электронных и оптических изделий (81,1 тыс. руб., на 32%выше среднеобластного значения), металлургического производства (80,3 тыс. руб., выше на 31%), ремонта машин и оборудования (74,2 тыс. руб., выше на 21%), производства прочих транспортных средств, оборудования и производства химических веществ и продуктов (72,7 тыс. руб., выше на 19%).

Среднемесячная зарплата сотрудников организаций по производству прочих транспортных средств и оборудования за год выросла на 46,5%, по производству электрооборудования стала выше на 33,8%, производству резиновых и пластмассовых изделий — на 30,4%, деятельности гостиниц и предприятий общественного питания — на 25,5%, производству машин и оборудования — 24,8%, производству компьютеров, электронных и оптических изделий — на 24%.

Напомним, по данным исследования hh.ru, зарплатные ожидания свердловчан по итогам августа составили 48,7 тыс. руб., это на 9,4 тыс. руб. меньше, чем средние ожидания соискателей по России в целом, составляющие 58,1 тыс. руб.

Ева Коршунова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте