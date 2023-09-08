hh.ru: зарплатные ожидания свердловчан на 9 тысяч рублей ниже средних по стране

Средняя ожидаемая зарплата свердловчан по итогам августа составила 48,7 тыс. руб. Это на 9,4 тыс. руб. меньше, чем средние ожидания соискателей по России в целом, составляющие 58,1 тыс. руб., следует из исследования сервиса hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Специалисты проанализировали 125 тыс. резюме жителей Свердловской области и наиболее высокими ожиданиями по зарплате оказались у соискателей из сферы менеджмента (101,9 тыс. руб.), стратегии, инвестиции и консалтинга (96,8 тыс. руб.), строительства и недвижимости (75,3 тыс. руб.), производства и сервисного обслуживания (70,2 тыс. руб.), сельского хозяйства (69,7 тыс. руб.).

Самые скромные зарплатные ожидания у работников сфер административного и обслуживающего персонала — 42 тыс. руб., области туризма, ресторанного и гостиничного бизнеса — 39,9 тыс. руб.

Среди регионов Уральского федерального округа (УрФО) наиболее высокая ожидаемая зарплата у жителей Ямала — 79,9 тыс. руб., превышающая средний показатель по всей России на 21,8 тыс. руб. Самые низкие ожидания у жителей Курганской области — 38,1 тыс. руб.

Ева Коршунова

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