В Татарстане на треть увеличились продажи подержанных автомобилей

В Татарстане по итогам восьми месяцев 2023 года было продано 106 тыс. подержанных автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом количество сделок увеличилось на 36%. Об этом сообщила руководитель отдела продаж и развития дилеров «Авто.ру» Алена Иноземцева на конференции в Казани.

Спикер отметила тренд на снижение покупательской способности: ранее накопление средств на приобретение нового автомобиля занимало порядка 3,5 года, теперь — 4,3 года. В то же время на автомобиль с пробегом, по ее словам, в среднем можно накопить за 1,5 года.

Госпожа Иноземцева добавила, что в 2023 году жители Приволжского федерального округа чаще интересовались покупкой Lada Granta, на втором месте — Geely Coolray, а на третьем — Geely Atlas Pro. В топ-10 самых популярных моделей входит шесть разных китайских марок: Haval Jolion, Changan UNI-K, OMODA C5, Jetour Dashing, EXEED LX.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"