Органы власти Татарстана за полгода перейдут на операционную систему Astra Linux

Республика Татарстан подписала соглашение с ГК «Астра», согласно которому все ее рабочие места в органах власти перейдут на российскую операционную систему (ОС) Astra Linux. Об этом глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил на форуме Kazan Digital Week, сообщило «РИА Новости».

По его словам, речь идет о почти 150 тыс. рабочих мест, которые перейдут на российскую ОС в «очень обозримые сроки».

Министр цифровизации Татарстана Айрат Хайруллин пояснил журналистам: «Массовым броском в течение полугода мы процентов 80 рабочих мест переведем, даже 90%».

«Наша задача, чтобы госслужащие эту миграцию (на российскую ОС.— «Ъ-Казань») не заметили и это прошло достаточно френдли и успешно»,— добавил господин Хайруллин.

По его словам, Татарстан выступит «как бы передовиком», затем ОС «автоматом будет доступно другим субъектам Российской Федерации».

В августе Microsoft разослала бизнес-клиентам в России уведомления о том, что перестанет продлевать подписку корпоративным клиентам в стране.

ГК «Астра» — объединение отечественных IT-брендов, куда входят операционная система Astra Linux, диспетчер виртуальных рабочих мест Termidesk, разработанный «Увеон — облачные технологии», и комплекс средств резервного копирования RuBackup, созданный в ООО «РуБэкап».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"