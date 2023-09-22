Под Воронежем открыли площадь Героев СВО за 16 млн рублей

В поселке Латная Семилукского района Воронежской области 22 сентября была торжественно открыта площадь Героев специальной военной операции. Об этом сообщила администрация района, добавив, что это первое в стране пространство с таким названием.

Стоимость обустройства площади составляет 16 млн руб., 15 млн руб. из которых выделил областной бюджет, 1 млн руб. — районный

На открытии площади глава района Геннадий Швырков и отец погибшего в зоне СВО подполковника Владимира Николенко высадили на «памятной аллее» дерево в его честь. По словам чиновников, там будут высажены и другие именные деревья в честь погибших военнослужащих. О биографии каждого бойца можно будет узнать с помощью QR-кода на специальной табличке.

О других событиях, которые произошли в макрорегионе после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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