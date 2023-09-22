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Коммерсантъ FM
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Минэкономики: тарифы в плацкарте с 1 декабря проиндексируют на 10,75%

С 1 декабря 2023 года на 10,75% будут проиндексированы тарифы за проезд пассажиров в общих (с сидячими местами) и плацкартных вагонах поездов дальнего следования, следует из прогноза (.pdf) социально-экономического развития Минэкономики на 2024–2026 годы.

Согласно прогнозу министерства, с 1 декабря на 7,6% также вырастут тарифы на перевозку грузов по железной дороге.

1 января 2023 года тарифы на пассажирские перевозки в плацкартных и общих вагонах были проиндексированы на 8,1%. Тарифы на железнодорожные перевозки в грузовом секторе 1 января выросли на 8%.

Ранее в РЖД поясняли, что индексация тарифов затрагивает вагоны следующих перевозчиков: АО «ФПК», «Сахалин», «Железные дороги Якутии» и «Гранд Сервис Экспресс».

ФАС ежегодно устанавливает тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки в плацкарте и общих вагонах. В люксовых, спальных вагонах и купе стоимость билета устанавливается динамически, в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест.

Эрдни Кагалтынов

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