ВТБ выдал рекордный объем ипотеки в Петербурге до повышения ключевой ставки

ВТБ выдал рекордный объем ипотеки — 174 млрд рублей за три недели перед повышением ставок. Это на 63% больше, чем в среднем за месяц с начала года и в два раза больше, чем за весь сентябрь 2022 года, сообщили в пресс-службе банка.

Всего в этом году ВТБ выдал 1,03 трлн рублей жилищных кредитов.

«Пиковым стало 19 сентября, когда заемщики получили на покупку недвижимости 23,7 млрд рублей»,— говорится в релизе банка.

По прогнозам ВТБ, в IV квартале выдачи жилищных кредитов могут составить на рынке около 1,2 трлн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербуржцы за восемь месяцев 2023 года оформили автокредитов на 10,7 млрд руб. в ВТБ.

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