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Коммерсантъ FM
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Экспорту подбирают лицензию

Изменят ли ОАЭ правила поставки в Россию подсанкционных товаров

Объединенные Арабские Эмираты планируют лицензировать поставки подсанкционных товаров. Как пишет Bloomberg, речь идет, например, о чипах и электронике, которые в итоге попадают в Россию. Сначала экспортерам придется доказать, что товары будут использоваться только в гражданских целях. В противном случае вывоз запретят.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Как такой шаг повлияет на поставки в Россию? На этот вопрос “Ъ FM” ответил профессор Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Портанский:

«Арабские Эмираты — не первая страна, которая вводит ограничения в виде лицензирования подсанкционных товаров. Поэтому российская сторона к этому уже как-то подготовилась.

Да, постепенно каналы поставок нужных нам деталей, которые используются в том числе и в ВПК, сужаются. Но я не думаю, что эта доля велика.

И мне кажется, что через некоторые бывшие советские республики таких грузов в последние месяцы идет больше, чем через ОАЭ.

Однако в любом случае у экспортера есть определенные риски. Потому что он в большинстве случаев не может дать стопроцентную гарантию того, что это пойдет только в гражданский сектор».

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Впрочем, в Абу-Даби пока не приняли окончательного решения по этому вопросу. Но в каком-то смысле такой шаг может пойти на пользу России, заметил исполнительный директор Института экономической политики им. Гайдара Сергей Приходько:

«Надо чтобы это решение было одобрено Евросоюзом и Соединенными Штатами, чтобы они согласились с такой постановкой вопроса.

ОАЭ с помощью такого шага хотят продолжать некий экспорт в ограниченном виде, конечно, и при этом не попадать под так называемые вторичные санкции.

Вместе с тем, если новые правила вступят в силу, то мы даже можем выиграть от этого. По крайней мере, нам же электроника, микросхемы и так далее не только для ракет нужны. На сегодняшний день товары двойного назначения запрещены к экспорту в РФ, а в этом случае какие-то поставки станут возможны.

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Эмираты хотят сделать, чтобы эти товары экспортировались по специальной лицензии, которая будет, видимо, обусловлена какими-то доказательствами того, что они будут использоваться исключительно в мирных целях».

В июне 2023 года ЕС утвердил пакет ограничений, который расширяет запрет на вывоз товаров в третьи страны. Тогда же под санкции попали несколько компаний в ОАЭ за поддержку оборонного комплекса России.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Мария Широкова

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