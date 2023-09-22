«ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» перейдет на альтернативные источники сырья

Несмотря на досрочный отказ Болгарии от импорта российской нефти, у компании «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» готов план постепенного перехода на альтернативные источники сырья. Об этом сообщила пресс-служба ЛУКОЙЛа.

«План гарантирует замену сырой нефти до истечения срока действия дерогации, предоставленный ЕК; гарантирует доступ к качественному топливу по приемлемой цене для болгарских граждан, предприятий и бюджетных организаций после замены нефти»,— сказано в сообщении. В нем также говорится об обеспечении работников нефтеперерабатывающего завода гарантией занятости и доходов, а также о защите от техногенных инцидентов.

В компании добавили, что предложенный 30-дневный срок для смены источника сырья «нереален для выполнения». Кроме того, в сообщении ЛУКОЙЛА говорится, что компания «встревожена» попыткой отменить решение Евросоюза.

В августе правительство Болгарии прекратило для ЛУКОЙЛа аренду портового терминала Росенец в Бургасе. На долю российской нефтяной компании в Болгарии приходилось около 9% ВВП страны. В 2022-м местное правительство разрешило ЛУКОЙЛу экспорт в страны Европы до 2024 года, несмотря на эмбарго на нефть и нефтепродукты из России.

Петр Бузлаев