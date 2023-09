«Курара», «Чайф» и «Бесприданница»

На концертных площадках Екатеринбурга можно услышать новый альбом группы «Курара», отметить 30-летие альбома «Дети гор» рок-группы «Чайф» и посетить экстравагантное выступление Флоры Бичахчян. В музеях можно посетить экскурсию, посвященную Сергею Бодрову, и встретиться с художниками проекта Stenograffia. В театрах — увидеть новый спектакль Николая Коляды «Бесприданница» и услышать премьерную оперу «Дюймовочка». Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре "Ъ-Урал".

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер группы «Курара» Олег Ягодин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Лидер группы «Курара» Олег Ягодин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Концерты

На площадке Tele-club 23 сентября состоится концерт уральской группы «Курара», на котором музыканты презентуют новый десятый альбом «ПП». В него вошли такие песни, как «Глушь», «Тороплюсь», «Идиотизм», «Агония» и другие. Стоимость билета на концерт — от 1,9 тыс. руб.

В джаз-клубе EverJazz 23 сентября камерный оркестр B-A-C-H представит программу «От классики до джаза». Камерный оркестр В-А-С-Н был создан в мае 1990 года из ведущих солистов филармонии, преподавателей и выпускников Уральской государственной консерватории. В концертной программе прозвучат произведения как Вивальди и Моцарта, так и Гершвина и Эллингтона. Стоимость билета на концерт — от 500 руб.

В Ельцин-центре 24 сентября в рамках открытия кинофестиваля Beat Weekend-2023 состоится концерт группы «Пирамиды Урала». Свой музыкальный жанр коллектив определяет как пирамидальный джаз. С одной стороны, музыка пропитана тоской по 1970-м, а, с другой, — устремлена в будущее. В ней совмещаются сложные ритмические размеры и гармонии с фриджазовой импровизацией, местами на грани шумовых практик. В творчестве группы созданы свое пространство и время, разворачивается фантасмагория из необычных и привычных элементов. Вход на концерт свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ

В концерт-холле «Свобода» 26 сентября пройдет фестиваль «Иллюминатор», посвященный знаменитому рок-поэту Илье Кормильцеву, сочинявшему стихотворения для группы Nautilus Pompilius. На фестивале выступят такие группы и исполнители, как «Территория Тишины», «Мэрри», поэт Александр Вавилов (Екатеринбург), «Две тревожности», Азат Диваев (Уфа), основатель группы «Фавориты луны» Сергей Иващенко (Ижевск) и другие. Ведущим фестиваля станет журналист Алексей Коршун. Вход — свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа «Чайф»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Группа «Чайф»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Во Дворце молодежи 27 сентября состоится концерт уральской рок-группы «Чайф», посвященный 30-летнему юбилею альбома «Дети гор». Альбом считается одним из лучших за всю историю существования рок-группы. В него входят такие хиты, как «Мама, она больше не может», «Трамвай», «Зажги огонь в моих глазах», «Внеплановый концерт» и другие. Стоимость билета на концерт — от 4,7 тыс. руб.

В EverJazz 28 сентября пройдет фестиваль джазовых пианистов «Jazz piano day». Идейный вдохновитель и куратор проекта — саксофонист и композитор Денис Давыдов. На фестивале выступят Денис Галушко, Сергей Чернышев, Антон Куликов, Александр Паращук, Ольга Чердынцева, Росальба Олива и другие музыканты. Стоимость билета — от 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран EverJazz

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ EverJazz

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В джаз-клубе EverJazz 29 сентября выступит Флора Бичахчян и резиденты клуба. Певица исполняет музыку в таких жанрах, как R&B, соул и джаз, советский грув и хип-хоп. Она выступала на шоу «А ну-ка все вместе» и в юбилейном выпуске шоу «Голос». Вместе с резидентами EverJazz Флора исполнит самые мелодичные и зажигательные соул-композиции, а также несколько своих авторских песен. Стоимость билета на концерт — от 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижнетагильский музей изобразительных искусств

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Нижнетагильский музей изобразительных искусств

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Выставки

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств 15 сентября открылась «Инженеры творят будущее» в рамках городской игры «Я — тагильчанин». В пространстве выставки собраны работы художников, которые отражают инженерную мысль. Посетители смогут увидеть произведения таких художников, как Виталий Стеканов, Макс Бирнштейн, Александр Бурак, Илья Соколов, Анна Метелева, Михаил Крамской, Геннадий Горелов и другие. Экспозиция продолжит работу до 5 ноября. Стоимость полного билета на выставку — 100 руб.

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств 23 сентября откроется выставка Людмилы Орловой «Чистые краски пленэра». В экспозицию вошло около 40 работ, созданных художницей за последние годы во время путешествий. На одних работах — умиротворенная красота природы и своеобразная атмосфера Ирбита, на других — причалившие в берегу и хранящие память о дальних странствиях корабли Мурманска, а также пейзажи уральских деревень. В своем творчестве Людмила Орлова передает настроение природы, выражает особую «сказку» и «поэзию» окружающего мира. Выставка продолжит работу до 6 ноября. Стоимость полного билета — 100 руб.

В Ельцин-центре 23 сентября в рамках проекта «Люди в обстоятельствах» пройдет экскурсия, посвященная актеру Сергею Бодрову. Созданный им образ Данилы Багрова породил многочисленные споры и вошел в число культовых. Известно, что Сергей Бодров не считал себя актером, а за режиссерскую карьеру снял один фильм. В чем причины его популярности, какую роль в его судьбе сыграл Алексей Балабанов, как вел себя Сергей Бодров на съемочной площадке — об этом узнают посетители экскурсии, которую проведет Иван Эрднев. Стоимость билета — 400 руб.

В Ельцин-центре 23 сентября состоится артист-ток от фестиваля уличного искусства «Стенограффия» ( Stenograffia) «Как я провел лето и не только» с художниками Андреем Люблинским и Анастасией Вокиной. Андрей Люблинский является автором таких работ, как «Красный человечек» на ТЮЗе, «Кольца всевластия», «Тихое пастбище», а Анастасия Вокина — автор работы «Веселые картинки». О том, как живут художники вне фестиваля, сколько проектов они реализовали и каковы их творческие планы - об этом они расскажут на встрече. Вход на нее свободный, по предварительной регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей андеграунда

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Музей андеграунда

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

В Музее андеграунда 27 сентября пройдет традиционный «Час винила» Алексея Коршуна «Гиганты блюза-рока». В 1960-е годы на туманном Альбионе появился «белый блюз», который положил начало новому музыкальному направлению под названием блюз-рок. Музыку этого направления исполняли Эрик Клэптон, Джефф Бек, Элвн Ли, Рори Галлахер, Гэри Мур и другие. Посетители узнают об истории «белого блюза» и полностью прослушают на виниле альбом Гэри Мура «Still Got The Blues For You». Стоимость билета на «Час винила» — 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коляда-театр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Коляда-театр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Спектакли

В Музее андеграунда 23 сентября состоится показ иммерсивного спектакля Ульяны Гицаревой «Четвертый» екатеринбургского театра «Фабрика». Спектакль интересен необычным решением: вначале зал выбирает одного случайного зрителя, который становится четвертым действующим лицом. Роли исполнят Сергей Романюк, Евгения Максимовских, Арс Султанов. Стоимость билета — 700 руб.

В Свердловском государственном академическом театре драмы 23 сентября в рамках гастролей актеры Сахалинского международного театрального центра имени Антона Чехова презентуют спектакль «Комната невесты» режиссера Александра Агеева. Гости, приглашенные на свадьбу, собираются в комнате невесты перед регистрацией. Однако жениха там не оказывается. Это становится не единственной проблемой. Всплывают старые обиды, недомолвки, тайны и комплексы, которые сплетаются в один клубок, который все сложнее распутать с каждой минутой ожидания. Любят ли молодые друг друга и дождется ли невеста жениха — вот главные вопросы, которыми задаются персонажи этим вечером. Стоимость билета на спектакль — 600 руб.

В Тюменском большом драматическом театре 24 сентября состоится показ спектакля «Соло для часов с боем» режиссера Евгения Никитина. Пенсионер Абель живет в маленькой квартире с внуком. Друзья Абеля собираются в их доме каждую пятницу. Все гости живут в доме престарелых, но старательно делают вид, что у каждого своя наполненная событиями и близкими людьми жизнь. У них масса планов на будущее, это увлеченные люди, не утратившие живого интереса ко всему, что их окружает. И все бы ничего, но внук Абеля влюблен, и молодые хотят отправить старика в дом престарелых, чтобы занять квартиру. Стоимость билета на спектакль — от 300 руб.

В Екатеринбурге в Коляда-театре 25 сентября состоится премьера спектакля Николая Коляды «Бесприданница» по одноименной пьесе Александра Островского. Известный сюжет пьесы актуален и в наши дни. В спектакле утверждаются истины: никто никому не принадлежит навеки, никогда один человек не может быть для другого объектом купли или продажи. Человек — не вещь, которую кто-то имеет право продать или купить. В спектакле заняты такие актеры, как Василина Маковцева, Ирина Плесняева, Кристина Горбунова, Дарья Квасова, Валерий Зайцев, Богдан Смоляницкий, Олег Ягодин и другие. Стоимость билета — от 700 руб.

В Ельцин-центре 27 сентября театральная платформа «В Центре» представит моноспектакль-перформанс «Визит» в исполнении Екатерины Соколовой. Этот спектакль-тайна драматурга и режиссера Ирины Васьковской рассказывает о том, как происходит столкновение мгновенной человеческой жизни и вечного мифа. В отличие от самого человека, сказки, легенды и мифы, которые он слышит и повествует сам, живут дольше — столько, сколько живет культура, язык и народ. Но если стать частью этого мифа, то можно ли обрести бессмертие и что делать с выедающим изнутри одиночеством — на эти вопросы попытались ответить создатели спектакля. Стоимость билета — 600 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Урал Опера Балет"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ "Урал Опера Балет"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Екатеринбургском театре оперы и балета (Урал Опера Балет) 29 сентября состоится премьера оперы «Дюймовочка» на музыку Ефрема Подгайца. Для постановки в Екатеринбурге композитор сочинил новую редакцию, дописав сцены для детского хора и заменив разговорные фрагменты мелодекламацией. Известный сюжет, написанный Андерсеном, рассказан в опере так, чтобы было интересно и детям, и подросткам. В отличие от сказки, героиню спектакля зовут Аня, и она борется за себя и свою жизнь. Важным сюжетным решение стало то, что в финале Дюймовочка обретает идеальную семью: мужа Принца, папу Оле-Лукойе и маму Ласточку. Стоимость билета — от 300 руб.

В Ельцин-центре 29 сентября можно посетить спектакль-читку автора Светланы Шимоне «Моя счастливая семья». Сюжет перемещает зрителя в 90-е. Четырнадцатилетняя Яна, ее семилетняя сестра и их мама работают уборщицами в красивом магазине немецкой техники Bosch. Одна семья, состоящая из таких разных людей, которых растрепало по Петербургу девяностых, а потом по жизни. Но что бы ни происходило, они остаются семьей и продолжают держаться вместе. Вход на спектакль свободный, по предварительной регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Кино

В Ельцин-центре 28 сентября в рамках кинофестиваля Beat Weekend-2023 покажут фильм «Рай» режиссера Александра Абатурова. Это документальное кино, посвященное людям, оказавшимся в ловушке широко развернувшихся пожаров в Якутии летом 2021 года. Местным жителям приходилось объединиться в борьбе с катастрофой — тогда как пожарные не приезжали на помощь, потому что спасать малонаселенную территорию от огня было признано нецелесообразным. В кадре противостояние горстки селян и стены пламени обретает символическое измерение. Показ фильма пройдет на якутском языке с русскими субтитрами. Стоимость билета — 400 руб.

В Ельцин-центре 29 сентября состоится кинопоказ фильма «Сны отеля Челси» режиссеров Амели ван Элбт и Майя Дювердье. В отеле «Челси» — негласной столице андеграундного Нью-Йорка — проживали Боб Дилан, Патти Смит, Леонард Коэн, Дженис Джоплин и Энди Уорхол. Однако это все осталось в прошлом, сейчас девелоперы собираются превратить легенду в очередной бутик-отель на Манхэттене. Стоимость билета на кинопоказ, который пройдет в рамках фестиваля Beat Weekend-2023, — от 350 руб.

Подготовила Анастасия Таначева