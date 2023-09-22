В Петербурге увеличилось число соискателей из Африки

С начала 2023 года в Санкт-Петербурге более 1,5 тысячи соискателей из стран Африки разместили или обновили свое резюме на платформе по поиску работы hh.ru. Это в 2,5 раза больше, чем в январе-сентябре 2022 года, пишет РБК Петербург со ссылкой на аналитиков платформы.

По данным hh.ru, соискатели из африканских стран чаще всего ищут вакансии учителей, менеджеров по продажам, переводчиков, а также программистов, геологов и других профессий.

Половина соискателей претендует на доход до 70 тысяч рублей, ещё 21% — до 105 тыс. руб., а 9% — до 175 тыс. руб.

При этом доля специалистов из Африки составляет всего 4,5% от всех иностранных граждан, которые ищут работу в Петербурге через hh.ru на данный момент.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что малые предприятия Петербурга показали рекордный спрос на персонал.

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