Малые предприятия Петербурга показали рекордный спрос на персонал

Организации малого, среднего и микробизнеса в Санкт-Петербурге открыли рекордное количество вакансий в 2023 году, сообщили 19 сентября в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

С начала года число открытых вакансий в микробизнесе выросло на 23%, в малом — на 25%, в среднем — на 20%.

Больше всего в персонале нуждались малые предприятия – в 2023 году им требовалось почти 87 000 сотрудников. Еще 81 000 вакансий была размещено микро-бизнесом, и почти 33 000 — средним.

Наибольшим спросом у микрокомпаний пользовались специалисты в отраслях строительство и эксплуатация зданий и сооружений (+31%), розничная торговля (+18%) и ИТ (+21%).

В малом бизнесе рост спроса зафиксирован у подрядчиков в сфере перевозок, логистики и ВЭД (+23%), в сфере промышленного оборудования (+18%), в области электроники производства бытовой техники и оргтехники (+28%).

Средний бизнес наиболее активно искал работников в розничной торговле (+39%), ресторанно-гостиничном бизнесе и туризме (+ 72%).

По словам руководителя службы исследований hh.ru Марии Игнатовой, данные показывают, что наиболее высокий рост спроса на сотрудников характерен для МСБ, чья деятельность связана с реальным сектором экономики.

«Именно подрядчики в отраслях машиностроение и металлообработка, небольшие компании в автобизнесе сегодня выступают драйвером развития малого и среднего бизнеса. Вместе с этим, наибольшую численную потребность в кадрах сегодня, как и во всей экономике, испытывают компании строительного сектора, розничной торговли и ИТ»,— уточнила госпожа Игнатова.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге обострился дефицит кадров в общепите и торговле.

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