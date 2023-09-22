В Рыбинске новые автобусы начнут выходить на линии в феврале

В Рыбинске и Рыбинском районе к апрелю-маю намерены полностью обновить общественный транспорт. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в интервью ГТРК «Ярославия».

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По словам господина Евраева, новые автобусы выходить на маршруты начнут уже с февраля, однако весь процесс замены продлится до апреля-мая. Планируется, что в Рыбинск и район поставят 100 единиц техники.

Как пояснил губернатор, для обновления транспорта потребуется увеличить региональный бюджет на 2 млрд руб. «Скорректируем бюджет и приступим к торгам. Подрядчики, которые выиграют, должны будут дальше отработать с заводами, привезти автобусы»,— сказал господин Евраев.

Он пояснил, что после Рыбинска транспорт обновят в других районах области. Правительство региона планирует это сделать за два года. В этом году автобусный транспорт полностью обновили в Ярославле.

Алла Чижова