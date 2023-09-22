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Коммерсантъ FM
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Глава исполкома «Единой России» Александр Сидякин станет депутатом Госдумы

Замсекретаря генсовета «Единой России», руководитель ее центрального исполкома Александр Сидякин получит мандат депутата Госдумы, освободившейся после перехода в Совет федерации Игоря Кастюкевича, сообщил в своем Telegram-канале секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По его словам, такое решение было принято по результатам заочного голосования генсовета. «Александра знаю давно и хорошо. Его богатый управленческий опыт, компетенции и энергия не раз позволяли командам, в которых он работал, выходить из самых сложных ситуаций»,— заявил господин Турчак, добавив, что Александр Сидякин в новом статусе продолжит руководить исполкомом партии.

20 сентября Херсонская облдума приняла решение о наделении Игоря Кастюкевича полномочиями сенатора от законодательной власти региона. Несколькими днями ранее Госдума прекратила его полномочия в качестве депутата парламента по собственному желанию. На выборах в заксобрание Херсонской области господин Кастюкевич входил в тройку лидеров списка «Единой России». На будущей неделе должно состояться пленарное заседание Совфеда, на котором полномочия господина Кастюкевича в качестве сенатора будут окончательно утверждены.

Александр Сидякин руководит исполкомом партии власти с конца 2021 года. На выборах в Госдуму он входил в список ЕР по республике Башкортостан, что и дало ему сейчас право претендовать на депутатский мандат. В партии господин Сидякин, в частности, отвечает за обновление электоральной базы ЕР, а на региональных выборах этого года курировал избирательные кампании в новых регионах.

Андрей Винокуров

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