Согласована концепция запуска площадок ОЭЗ в Челябинской области

Министерство экономического развития РФ согласовало концепцию запуска площадок особой экономической зоны в Челябинской области. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на заседании Союза промышленников и предпринимателей региона 22 сентября.

По словам губернатора, как и планировалось ранее, первой площадкой станет торгов-логистический комплекс «Юженоуральский». «На текущий момент здесь доступно порядка 60 га земли для современных промышленных объектов и еще порядка 60 га для производственно-логистических комплексов. Сюда мы будем отбирать проекты ориентированные на локализацию продукции, импортируемой сейчас из других стран из, а также ее производство и дальнейший экспорт»,– сообщил Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что в ТЛК «Южноуральский» существенно «раскручивается» грузопоток. Так, до конца года загрузка склада первого терминала достигнет 100%. Сейчас обсуждается строительство второго терминала. Сейчас с площадки ТЛК регулярно отправляют грузы в порт Владивостока, в Китай, Иран и далее в Индию, подчеркнул губернатор. В связи с увеличением грузопотока обсуждается возможность расширения трассы А-310 на участке от Еманжелинска до Южноуральска.

«Параллельно формируем для ОЭЗ и другие площадки. Сейчас работаем с Минэкономразвития непосредственно уже по созданию, подготовке и принятию решения правительством РФ по особой экономической зоне. Приглашаю всех, у кого есть идеи современных производств, которые в обычных условиях окупаются долго, максимально динамично их обсуждать с экономико-промышленным блоком правительства региона. Ключевая идея – сформировать новые точки роста для развития промышленности высоких переделов»,– призвал промышленников и предпринимателей региона Алексей Текслер.