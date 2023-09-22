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ТАНТК им. Г.М. Бериева модернизировал самолет А-50У для ВКС РФ

ТАНТК им. Г.М. Бериева модернизировал авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения А-50У, сообщает пресс-служба госкорпорации Ростех. Донские специалисты работали вместе НПО «Вега» (Московский научно-исследовательский институт приборостроения). Ростех поставил обновленный борт Воздушно-космическим силам РФ.

Фото: Пресс-служба Госкорпорации Ростех

Фото: Пресс-служба Госкорпорации Ростех

По данным холдинга, самолет способен обнаруживать новые типы летательных аппаратов и сопровождать большее количество целей и наводимых истребителей, чем предудущая версия. Конструкторы снизили вес самолета, что увеличило дальность полета. Также борт оснащен новой электроникой с большей производительностью, что позволило увеличить функциональность программного обеспечения. Кроме того, А-50У получил новый пилотажно-навигационный комплекс.

Отмечается, что самолет модернизирован в рамках программы обновления парка самолетов ДРЛО, предусмотренной государственным оборонным заказом

«Применение модернизированных летающих радаров А-50У в зоне проведения специальной военной операции позволяет оперативно обнаруживать воздушные объекты противника и эффективно противодействовать им силами авиации и ПВО. С учетом высокой потребности в данных машинах в войсках мы передали очередной борт и в ближайшее время планируем завершить модернизацию еще одного комплекса А-50»,– цитирует пресс-служба госкорпорации слова генерального конструктора Концерна «Вега» Вячеслава Михеева.

Анастасия Назарова

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