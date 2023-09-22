Нижегородского почтальона осудили за присвоение пенсий и соцвыплат

Автозаводский райсуд Нижнего Новгорода рассмотрел уголовное дело сотрудника Почты России, обвиненного в присвоении с использованием служебного положения по ч. 3 ст. 160 УК РФ, сообщили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

По фабуле дела в 2020-2023 годах почтальон первого класса, доставлявший пенсии, соцвыплаты и пособия пожилым нижегородцам, вносил ложные сведения в квитанции и подделывал подписи получателей, если не заставал их дома. Их деньги он присваивал себе и тратил на личные нужды. Всего почтальон похитил у граждан 615 тыс. руб.

Следствие насчитало 29 эпизодов преступной деятельности почтальона, одно из них суд счел недоказанным. Ему назначили девять месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка.

Владимир Зубарев