Вход на станцию «Спортивная» с 25 сентября ограничат из-за ремонта эскалаторов

Режим работы входов в первый и второй вестибюли станции «Спортивная» поочередно изменится в связи с капремонтом эскалаторов.

Как сообщили в пресс-службе «Петербургского метрополитена», на период с 25 сентября по 9 ноября закроется для входа и выхода павильон №2, расположенный на 1-й линии Васильевского острова.

Павильон №1 на Кадетской линии В.О. ограничат на вход и выход пассажиров с 10 октября по 25 декабря.

На период закрытия одного из павильонов остальные входы в подземный переход будут работать в обычном режиме, уточнили в пресс-службе.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в центре Петербурга снова ограничат движение из-за киносъемок.

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