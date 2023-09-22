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«Триумф времени и разочарования», искусство комиксов и кентервильское приведение

Куда сходить в Нижнем Новгороде с 23 по 29 сентября

На следующей неделе в городе пройдут лекции о космосе и комиксах, премьера оперы, трибьют-концерт и представление песочной анимации. О наиболее заметных культурных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Оратория «Триумф времени и разочарования»

Оратория «Триумф времени и разочарования»

Фото: международный Дягилевский фестиваль

Оратория «Триумф времени и разочарования»

Фото: международный Дягилевский фестиваль

23 и 25 сентября в концертном Пакгаузе на Стрелке — премьера оратории «Триумф времени и разочарования» Фридриха Генделя. Центральный персонаж спектакля — Красота. Она стремится к удовольствиям, но Время и Разочарование призывают ее к аскезе и самоуничижению. В продаже остались билеты от 2 тыс. руб.

23 сентября в Milo Concert Hall пройдет концерт Nirvana Tribute в исполнении симфонического оркестра. Хиты гранжа прозвучат в соединении с классикой. Билеты от 1,8 тыс. руб.

24 сентября в Доме Сироткина на Верхневолжской набережной пройдет лекция «Комикс как искусство». Посетителям расскажут о секретах популярности рисованных историй. Билет стоит 200 руб.

24 сентября Театр юного зрителя покажет комедию «Ужин дураков». Издатель Пьер Брошан и его приятели находят нелепых, по их мнению, людей и приглашают их на ужин, чтобы поиздеваться над ними. Но однажды в роли дурака оказывается сам издатель. Билеты от 250 руб.

Спектакль «Ужин дураков»

Спектакль «Ужин дураков»

Фото: Нижегородский театр юного зрителя

Спектакль «Ужин дураков»

Фото: Нижегородский театр юного зрителя

24 сентября в арт-клубе «Маяковка, 10» на улице Рождественской, 10 пройдет музыкально-песочное представление по сказке Оскара Уальда «Кентервильское привидение». Песочная анимация сопровождается живой музыкой Баха, Моцарта, Бизе. Билет стоит 500 руб.

28 сентября в корпусе Нижегородского художественного музея «Русское искусство» в кремле пройдет экскурсия по выставке «Прогулка с ангелом» Евгения Расторгуева. В экспозиции представлено более 70 произведений живописи, графики и экспрессивные наброски, которые автор шутливо называл «ничевошками». Обычный билет обойдется в 450 руб., льготный — в 300 руб. В стоимость входит посещение выставки и экскурсионное обслуживание.

28 сентября в «Планетарии №1» парка «Швейцария» состоится лекция «Угрозы из космоса». Кандидат физико-математических наук Николай Лапин расскажет, насколько опасны астроиды, пролетающие на расстоянии миллиона километров от Земли или в пределах орбиты Луны, и есть ли другие опасные варианты, способные навредить нашей планете. Посетить лекцию можно бесплатно по предварительной регистрации.

Подготовила Елена Ковалева

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