В министерство добавят районный компонент

Исполняющим обязанности министра экономики Удмуртии станет глава Малопургинского района республики Сергей Юрин. Предложение возглавить ведомство руководителю муниципалитета в кабмине объяснили экономическими достижениями в районе, поднявшемся за 5 лет на 15-е место в регионе. Эксперты говорят, что человек из района может привнести новые подходы в работу минэкономики, однако работать ему придется в непростых условиях влияния внешних ограничений.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Юрин на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым в апреле 2023 года

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Сергей Юрин на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым в апреле 2023 года

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

По итогам прошедшей в Удмуртии недели экономики, инициированной правительством, глава Малопургинского района Сергей Юрин получил предложение стать и.о. министра экономики региона. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Как отметила и.о. первого заместителя правительства Удмуртии Ольга Абрамова, на неделе экономики главы городов и районов представляли свои инвестиционные возможности. «Они войдут в план социально-экономического развития республики. И, конечно, структура управления экономикой потребует изменений. Важно, чтобы мы успевали за всеми возникающими вызовами и задачами. В этом смысле министерство экономики играет ключевую роль»,— прокомментировала госпожа Абрамова.

Отмечается, что за последние пять лет, пока Малопургинский район возглавлял Сергей Юрин, объем промышленного производства в районе вырос с 3 до 4,5 млрд руб. По итогам 2022 года по экономическим показателям Малопургинский район занял 15-е место по республике, тогда как в 2018 году он находился на 24-м месте. Объем инвестиций в 2022 году составил 482,7 млн руб., что на 75% больше показателя 2021 года.

«Есть качественные изменения в жизни района. Рост экономических показателей, в том числе средней заработной платы, говорит о Сергее Васильевиче, как об эффективном управленце, способном выстроить диалог с бизнесом. Конечно, не все проблемы территории решены, но уверена, что команда района сохранит преемственность и курс на рост качества жизни»,— добавила госпожа Абрамова.

Комментируя предстоящее назначение у себя в соцсетях, Сергей Юрин отметил, что для него это новый вызов, который он готов принять. Он указал на улучшение экономических показателей района за 5 лет, выведение муниципального предприятия в ЖКХ из долгов и позитивные изменения в социальной сфере. «Более пяти лет я руководил районом, каждый день стараясь делать его лучше, комфортнее для жителей. Вместе с вами мы развивали села и обустраивали общественные пространства»,— написал господин Юрин во «ВКонтакте», обращаясь к жителям района.

Сергей Юрин родился 2 сентября 1981 года в Алнашском районе. Окончил Можгинский педколледж по специальности «Социальная педагогика», Глазовский пединститут по специальности «Социальная педагогика с дополнительной специальностью информатика», а также УдГУ по специальности «Юриспруденция». Позднее он повышал квалификацию по государственному управлению в РАНХиГС и учебных центрах. Работал специалистом отдела реализации путевок санатория «Варзи-Ятчи», продавцом-консультантом, специалистом по сборке, ремонту и обслуживанию компьютерной техники, заместителем начальника пожарной части в Алнашах. В 2014-2018 годах возглавлял муниципальное образование «Алнашское». В феврале 2018 года был избран главой Малопургинского района.

Двое предыдущих глав Малопургинского района были осуждены. В декабре 2017 года Светлану Колодкину оштрафовали за злоупотребление должностными полномочиями, ранее ее предшественника Александра Ерохина осудили за получение взятки.

Пост министра экономики Удмуртии стал вакантным в феврале 2023 года после перехода Михаила Тумина на должность председателя Государственного контрольного комитета. И.о. министра экономика стал его заместитель Алексей Братухин. После назначения Сергея Юрина и.о. министра господин Братухин продолжит работать в ведомстве в должности замминистра.

Председатель постоянной комиссии госсовета Удмуртии по экономической политике Тимур Ягафаров полагает, что глава республики принял решение о назначении Сергея Юрина исходя из результатов его работы в районе.

«Вероятно, его подход понравился руководителю региона. У меня пока не было опыта взаимодействия с Сергеем Юриным, поэтому не могу ничего сказать о его достижениях, но очевидно, что с Ольгой Абрамовой, курирующей экономический блок, уже отлажены работа. Это хорошо, когда министры или вице-премьеры занимают должности, не только поднимаясь по карьерной лестнице внутри ведомства, но и приходят из районов со своим взглядом, где-то может быть не зашоренным. Экономика сейчас в непростой ситуации и новые подходы необходимы для ее развития»,— отметил господин Ягафаров.

Это не первое назначение главы района на пост в правительстве республики. Ранее вице-премьером, курирующим миндортранс и минстрой, стал Игорь Асабин, до этого возглавлявший Сарапульский район. Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Чуракова в прошлом была главой Игринского района.

Директор центра дополнительного образования кировского филиала РАНХиГС, политолог Максим Тенсин считает, что в условиях серьезного дисбаланса при распределении бюджетных средств между федеральным и региональным бюджетами серьезного улучшения ситуации в экономике добиться крайне сложно, поэтому кто именно возглавляет ведомство — не так важно. При этом он отмечает серьезный кадровый голод в регионе в сфере управления.

Михаил Красильников

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