В Краснодаре задержали жителя Новой Адыгеи, избившего сына сожительницы

В Краснодаре задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске за истязания ребенка своей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Адыгее.

Мужчина жил в ауле Новая Адыгея с сожительницей и ее четырехлетним сыном. С мая по июль 2023 года он, пользуясь своим физическим превосходством, систематически избивал мальчика по голове и телу деревянной палкой. В конце июля, после очередного избиения ребенка госпитализировали. Мужчина покинул место жительства и скрылся. Его объявили в федеральный розыск.

Накануне полицейские задержали мужчину в Краснодаре. Ему предъявили обвинение по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ. Его заключили под стражу.

Татьяна Ручкина

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