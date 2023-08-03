Следователи разыскивают жителя Новой Адыгеи, избившего четырехлетнего сына сожительницы

В ауле Новая Адыгея мужчина избил деревянной палкой четырехлетнего сына своей сожительницы, а после сбежал из дома. Сейчас его разыскивают, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Мужчина избил мальчика деревянной палкой по голове и телу. После совершения преступления он покинул место жительства и скрылся. С многочисленными телесными повреждениями ребенка госпитализировали в медучреждение Майкопа.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ. Сейчас допрашивают мать ребенка. Следственные органы обратились к жителям Адыгеи и Краснодарского края с просьбой сообщить местонахождение мужчины в правоохранительные органы или по телефону 8-87771-94-2-29.

Татьяна Ручкина

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