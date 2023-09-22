КСП проверит управление соцпитания после отравления в петербургских школах

Контрольно-счетная палата (КСП) Санкт-Петербурга сообщила о начале выборочной проверки Управления социального питания и подведомственных ему организаций. Мероприятия продлятся до 11 декабря, следует из релиза на сайте КСП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ревизоры проверят финансово-учетные документы всех подведомственных Управлению соцпитания учреждений и организаций, в том числе, материальные запасы, состояние школьных пищеблоков, условия хранения продуктов и приготовления пищи.

Также специалисты проанализируют соблюдения плана финансово-хозяйственной деятельности, изучат бухгалтерию предприятий и дадут оценку внутреннему финансовому контролю.

«К сожалению, начало нового учебного года было омрачено ЧП в одной из школ Санкт-Петербурга, когда десятки детей попали в больницу из-за отравления. Нельзя допустить повторения. Мы проверим всю документацию, связанную с планированием, расходованием средств, - образно говоря, от столовой ложки до каждого сухарика»,— уточнил председатель Контрольно-счетной палаты Константин Желудков.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Кировский районный суд Санкт-Петербурга на 90 дней приостановил деятельность АО «Комбинат питания “Кировский”» из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований к организации школьного питания.

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