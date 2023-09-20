Суд закрыл «Комбинат питания “Кировский”» из-за отравления школьников

Кировский районный суд Санкт-Петербурга на 90 дней приостановил деятельность АО «Комбинат питания “Кировский”» из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований к организации школьного питания, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Комбинат, в частности, поставлял питание в школу № 608, в которой в начале сентября отравились более 30 школьников и несколько сотрудников школы. Им был поставлен диагноз «острый гастроэнтерит».

11 сентября специалисты Роспотребнадзора провели внеплановую проверку, в ходе которой были обнаружены нарушения: отсутствовали медицинские книжки у персонала, нарушались условия хранения продуктов, в производстве использовались куриные яйца ООО «Птицефабрика Пошехонская», которые сейчас временно арестованы, и другие нарушения технологического процесса.

Суд признал предприятие нарушившим ст.6.6 КоАП РФ о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. Срок запрета исчисляется с 11 сентября.

АО «Комбинат питания “Кировский”» создано 24 апреля 2006 года в результате реорганизации Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия Комбината социального питания Кировского административного района и является его правопреемником. Единственный акционер предприятия — комитет имущественных отношений Петербурга. Основным видом деятельности комбината является организация общественного питания, в том числе школьников, учащихся колледжей и граждан, требующих соцзащиты.

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