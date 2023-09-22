Авиакомпания «Россия» увеличит количество рейсов из Петербурга в Красноярск

Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», со 2 октября запустит новые рейсы по маршруту Петербург — Красноярск, сообщила пресс-служба перевозчика.

Рейсы будут осуществляться 4 раза в неделю дважды в день — по понедельникам, средам, четвергам и субботам, и один раз в день — по вторникам, пятницам и субботам. Перелеты будут осуществляться на воздушных судах А319 и А320. Рейсы появятся в дополнение к уже осуществляемым ежедневным полетам по маршруту.

«В связи с повышенным спросом на авиаперевозки по маршруту и расширением географии полетов из аэропортов Петербурга и Красноярска планируется еще более увеличить частотность рейсов между двумя авиатранспортными узлами в рамках осенне-зимнего расписания "России"»,— уточнили в пресс-службе «России».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте