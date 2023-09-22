В Ярославле обвиняемого в избиении охранника арестовали

В Ярославле суд избрал меру пресечения для обвиняемого в избиении охранника в виде заключения под стражу на 2 месяца. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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Фото: Прокуратура Ярославской области Запись с камер видеонаблюдения

Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 15 сентября, по данным СК РФ, уроженец Средней Азии избил охранника бара «Я люблю тебя жизнь». Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). По версии обвинения, 15 сентября текущего года в ночное время мужчина, находясь в компании знакомых, несколько раз ударил охранника одного из баров в центре Ярославля. В результате потерпевшему причинены телесные повреждения»,— прокомментировала старший помощник прокурора Кировского района Ярославля Гюлара Павлова.

Суд поддержал ходатайство об избрании меры пресечения 27-летнему обвиняемому в виде заключения под стражу.

Алла Чижова