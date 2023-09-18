Глава СК России заинтересовался избиением охранника в Ярославле

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту избиения охранника в развлекательном заведении в Ярославле. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Следственный комитет РФ Александр Бастрыкин

Фото: Следственный комитет РФ

Проверку господин Бастрыкин поручил провести после появления в социальных сетях информации о том, что в Ярославле уроженец Средней Азии избил охранника клуба. Сообщается, что посетитель был в алкогольном опьянении и применил физическую силу из-за того, что его не пустили в помещение с оружием. Как рассказывал портал YarNews, инцидент произошел в баре «Я люблю тебя жизнь».

«По данному факту следственными органами СК России по Ярославской области проводится проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ярославской области А.П. Щурову представить доклад о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах»,— сообщили в СК.

Алла Чижова