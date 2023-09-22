Фонд «Эмпатия» объявил о новой программе в Свердловской области

Благотворительный фонд «Эмпатия» Михаила Шелкова (одного из акционеров корпорации «ВСМПО-Ависма») объявил о запуске новой программы по поддержке сотрудников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних. Ежемесячные гранты по 10 тыс. руб. и 15 тыс. руб. получит руководство, специалисты по соцработе, педагоги и воспитатели центров Верхней и Нижней Салды. Сумма грантов зависит от категории сотрудника. Всего на ближайший учебный год на программу будет выделено 16 млн руб.



Фото: предоставлено пресс-службой ВСМПО-Ависма

Фонд «Эмпатия» также награждает лучших педагогов Верхней и Нижней Салды. За прошлый учебный год ежемесячные премии по основной программе поддержки в размере 15 тыс. руб. получали 604 учителя. Тогда же начался отбор на программу «Лучшие учителя Верхней и Нижней Салды». За лето экспертная комиссия с помощью портфолио определила выдающихся педагогов двух городов: из 150 заявок была отобрана 101 лучшая, а среди них отдельными призами награждены ТОП-20 педагогов. Победители будут получать дополнительные 15 тыс. руб. к основной программе фонда. Таким образом, ежемесячный грант от «Эмпатии» в течение 2023/24 учебного года составит 30 тыс. руб.

Отбор «лучших учителей» планируется проводить ежегодно. Для участия в программе педагогам потребуется рассказать о своих достижениях и наработках за предшествующий год.

«Конкурс позволил нам правильно оценить совместную работу фонда и школ двух городов, увидеть в портфолио впечатляющие результаты и выделить наиболее активных педагогов. Такие поощрения за выдающиеся успехи мы будем проводить каждый год. Поэтому надеюсь, что программа станет импульсом для учителей, вдохновит на новые свершения»,— подчеркнул Михаил Шелков.

Помимо этого, фонд в четвертый раз продлил свои самые массовые программы в Верхней и Нижней Салде для школ и садиков. Общая сумма выплат по всем программа в предстоящем учебном году составит почти 200 млн руб.

Благотворительный фонд «Эмпатия» был создан в 2019 году предпринимателем Михаилом Шелковым, акционером корпорации «ВСМПО-Ависма». Фонд поддерживает проекты в сфере образования, науки, культуры, искусства и просвещения. Ключевыми направлениями является работа с педагогами, одаренными школьниками и студентами. Ежемесячно «Эмпатия» финансово поддерживает более 1,1 тыс. педагогов школ и детсадов в разных регионах. Фонд организует для учителей бесплатные образовательные курсы, награждает грантами за особые успехи, проводит конкурсы. Для молодежи фонд проводит инженерный акселератор, помогает подросткам изучать космос, робототехнику и программирование, совместно с МФТИ реализует программу «Наука в регионы», а также проводит олимпиаду «Умницы и умники». Кроме того, «Эмпатия» поощряет таланты и оказывает адресную поддержку детской коррекционной школе и детским домам в Свердловской области.