«Открывать бизнес в Дубае — это ад»

Основатель уральской сети магазинов «ЖизньМарт» Иван Зайченко выступил на конференции «Тинькофф про Бизнес» и вновь рассказал про то, с какими сложностями столкнулся при открытии бизнеса в Объединенных Арабских Эмиратах, про работу франшиз и почему сегодня так тяжело найти сотрудников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: facebook.com / izaychenko1, соцсети Фото: facebook.com / izaychenko1, соцсети

Про франшизы магазинов

Позиционирование моего бизнеса идет как экологичный проект потому, что за этим стоит мое мироощущение. Мне искренне доставляет удовольствие этим заниматься, делать хорошие вещи. Когда ты их делаешь, команда очень сильно включается и верит в это, и у покупателей ты находишь отклик.

Мы не читали исследования по поводу ESG, мы просто взяли и начали делать, так, как мы верим в это. И это получилось.

Мы изначально знали, что будем упаковывать «ЖизньМарт» во франшизу. А для этого нужны регистрация товарного знака, внятная система контроля и обучения, внятная база знаний и нормальная финансовая модель, которая действительно будет работать. Если все эти элементы есть, то можно открывать франшизу.

«ЖизньМарт» имеет более 180 точек, и я очень сильно боюсь потерять качество при таком масштабе. Поэтому внимательно слежу за тем, что люди пишут про нас.

Каждое утро я прочитываю почти все упоминания о магазинах в интернете.

У нас больше миллиона транзакций, и всегда что-то происходит. Иногда, конечно, бывают отклонения, потому что везде люди. Нужно просто относиться к этому с пониманием, но при этом процент ошибок должен быть гораздо меньше, чем процент успешных транзакций.

Мы долго думали: открываться в Первоуральске (Свердловская область) или нет, потому что город небольшой, и не знали — пойдет или нет дело. Но мы открылись, и партнер с ума сошел искать второе помещение, потому что первый магазин просто не выдерживал такой поток людей. Поэтому мы приняли решение открываться в маленьких городах, по крайней мере, вокруг Екатеринбурга.

В Сысерти должны открыться в ближайшее время.

Про открытие магазинов в Дубае

Открывать бизнес в Дубае (ОАЭ) — это ад. Мы до сих пор не открылись там, и это длится уже восемь месяцев.

Самая большая сложность — ужасная, неподъемная, кошмарная бюрократия. Если кто-то вам скажет, что в России тяжело вести бизнес, — не верьте. Вот ни разу не тяжело, все гораздо проще. А в Дубае тебя...

Вот мы решили баннер повесить на ремонтируемом здании и подумали: разместим-ка мы кого-то из команды. Как референс сделали две фотографии меня с арбузом, чтобы показать девелоперу, потому что мы должны с ним это согласовывать. Ответ девелопера: «Ваши покупатели не ждут от вас мужчины с арбузом. Вы должны придумать что-то еще». Поэтому мы разместили еду на баннере, и в общем не пошло. Пытались проводить дегустации, но к нам пришла охрана, сказала: «Убирайтесь отсюда — у вас нет согласования». У нас и вправду не было согласования, но нам и не согласовывают проведение дегустаций.

Сейчас мы делаем умные весы. Это достаточно банальное решение, оно уже есть на рынке. Но мы пытаемся сами их сделать, чтобы на весах распознавались фрукты, овощи и автоматически выходил чек, а покупателям не приходилось нажимать циферки на табло. Делаем умную маршрутизацию. Сейчас она у нас работает алгоритмически, но мы хотим сделать на машинном обучении, чтобы снизить нагрузку, количество запросов — такая длинная история. Еще мы пытаемся сделать распознавание лиц, но это для Дубая, потому что там за этим никто не следит, ничего не требует.

Про кадры

Чтобы привлечь молодежь в производство, надо в производстве платить больше, чем в такси. Начать с этого.

«Яндекс.Такси» вообще все выжег, убил рынок труда полностью, потому что они очень сильно задрали цены и сейчас весь бизнес хромает на две ноги. Никого не найти, все резко ушли работать в такси.

В «ЖизньМарте» мы дали возможность людям дорасти от продавца до собственника. Люди фактически за два-три года растут по карьерной лестнице, попадают в стартап команду. А стартап команда ездит и открывает другие магазины, общается с собственниками. Собственники такие: «О, классный парень! Давай к нам. А сколько стоишь? — Ну, я нисколько не стою. Мне долю давай в магазине, я тогда буду там работать». И все. И ребята становятся соучредителями магазинов.

У меня был пример: парень учился в Салде, в техникуме на строителя, но приехал в Екатеринбург, устроился к нам. Сейчас уехал в Дубай. Разные жизненные ситуации бывают, но я, конечно, вообще не сторонник того, что надо бросать учебу, идти работать в «ЖизньМарт». Но если человек видит, что его перспективы тут лучше, я буду только рад.