Будущий замглавы Перми увольняется из мэрии Кирова

Замглавы администрации Кирова Сергей Трошков увольняется с должности. Как сообщает портал Newsler, сегодня у господина Трошкова последний рабочий день в мэрии Кирова. Сам чиновник не стал комментировать свое возможное назначение на пост замглавы администрации Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК Сергей Трошкова Фото: ВК Сергей Трошкова

Как сообщал «Ъ-Прикамье», в новой структуре администрации Перми, которую вчера анонсировал глава города Эдуард Соснин, появится блок «Общественные связи», занимающийся политическими процессами. Сегодня господин Соснин в своем телеграм-канале подтвердил, что руководить блоком будет Сергей Трошков.

Сергей Трошков родился в Гремячинске, в 2003 году окончил Пермский государственный университет по специальности «Политология». Работал политтехнологом в Перми в команде политтехнолога Дарьи Худяковой, курировал выборную кампанию депутата Госдумы РФ Романа Водянова. Отметим, что нового главу Перми Эдуарда Соснина эксперты относят к команде господина Водянова. В 2022 году господин Трошков работал на выборах губернатора Кировской области Александра Соколова. А в январе 2023 года был утвержден заместителем главы Кирова по вопросам руководства аппаратом.