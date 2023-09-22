Украинского пограничника приговорили к пожизненному лишению свободы

Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы военнослужащего Государственной пограничной службы Украины, застрелившего трех мирных жителей Мариуполя. Об этом «Ъ» сообщили в прокуратуре республики.

Как рассказали в надзорном ведомстве ДНР, 28-летнему старшему наводчику 23-го отряда государственной пограничной службы Украины Денису Гангалу инкриминировались п.п. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30 и п.п. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).

Как установил суд, в период с 15 по 30 марта 2022 года Денис Гангала, находясь на боевой позиции «Азовинтекс» в Мариуполе, исполняя приказ старшего боевой позиции, совместно с иными военнослужащими расстреляли из пулеметов четыре легковых автомобиля с белыми лентами на зеркалах, обозначающими их принадлежность к гражданскому автотранспорту.

В результате три мирных жителя погибли на месте, трем удалось спастись.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Дениса Гангалу к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

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Иван Иванов