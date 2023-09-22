Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какие лоты привлекают инвесторов на столичном рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Инвестиции в недвижимость остаются одним из популярных инструментов сохранения и преумножения личного капитала. Кто-то из клиентов первичного рынка отдает предпочтение жилым форматам. Но и у коммерческих квадратных метров есть своя аудитория. Объем инвестиций в офисный формат под собственные нужды достиг рекордного значения за семь лет, посчитали эксперты компании IBC Real Estate.

К началу осени совокупный объем сделок в России по покупке компаниями офисных зданий целиком достиг показателя в 62 млрд руб. Это уже превысило годовой показатель прошлого года более чем в 2,5 раза и стало максимальным значением с 2016 года. За восемь месяцев в этом году конечные пользователи приобрели 11 зданий общей площадью почти 190 тыс. кв. м.

Ключевыми проектами, сменившими собственника, стали высотка в квартале «Москва-Сити», корпус в бизнес-центре на Ленинградском проспекте, а также офисные объекты в Хорошевском районе и в Останкине.

Брокеры отмечают, что возрос интерес покупателей к качественным объектам класса А. Их доля составляет 75%. Для сравнения — за последние пять лет этот показатель не превышал и трети от общей купленной площади. Почти 55% реализованных метров находятся на различных стадиях строительной готовности.

Крупные компании присматривают для себя приобретение собственного офиса с целью защиты капитала. Это один из наиболее безопасных вариантов инвестиций на фоне волатильности рынка, говорят брокеры. По их данным, совокупный объем инвестиционных сделок с недвижимостью России уже превышает отметку в 455 млрд руб.