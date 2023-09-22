«Самый напряженный матч в туре — "Ростов"—ЦСКА»

23 сентября стартует девятый тур Российской премьер-лиги. В ближайшие дни на поле встретятся в том числе «Спартак» и «Динамо», «Зенит» и «Локомотив», «Ростов» и ЦСКА. О раскладе сил перед играми и шансах команд обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов побеседовал с лайв-аналитиком «Лиги ставок» Евгением Медведем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— В московском дерби «Спартак»—«Динамо» фаворитом, судя по букмекерским линиям, являются красно-белые. На их победу «Лига Ставок» дает коэффициент 2,05, на успех бело-голубых — 3,45, на ничью — 4,1. В то же время про проблемы «Спартака» эксперты говорят постоянно, чуть ли не каждый день. И вот почему, на ваш взгляд, такой разброс в коэффициентах?

— Для меня это тоже удивительно. Я смотрел статистику — 70% наших игроков отдают предпочтение московскому «Спартаку». Наверное, все-таки сказывается недавний кубковый матч, где команда камня на камне не оставила от обороны бело-голубых, особенно это бросалось в глаза в первом тайме. Видимо, свежи воспоминания от этой встречи, поэтому наша линия, которая начиналась с 2,3, буквально за несколько дней опустилась до 2,05. Думаю, коэффициент будет падать, поскольку вижу динамику — все больше ставок как раз на «Спартак». Но динамовцев нельзя сбрасывать со счетов — это крепкий клуб, и команда Марцела Лички действительно может обыграть кого угодно, если поймает кураж. Мне кажется, с такой атакой спартаковцам точно будет непросто.

— Хочу остановиться на таком моменте: часто, когда тур идет сразу после матчей Кубка, мы очень эмоциональны. Ранее «Спартак» обыграл «Нижний Новгород», перед этим — «Сочи», а «Динамо» выступило в Кубке неудачно. Поэтому, мне кажется, все начинают ставить на красно-белых, но я бы здесь посмотрел немного в другом направлении. Я изучил статистику по средней результативности 10 последних матчей «Спартака» и «Динамо». Они забивают 2,4, то есть очень результативно. А в этом чемпионате, если смотреть турнирную таблицу, «Динамо» пропустил 13 мячей в восьми играх, «Спартак» — 12. Ставка «обе забьют» за 1,5 железобетонная?

— Думаю, да. Железобетоннее не бывает. Мы видим, что как раз тотал у нас тоже растет. Падает коэффициент на то, что будет три и более мячей, добирается до 3,3 на то, что будет забито четыре. Насчет этого не уверен, но три гарантированы в этой встрече. Стоит отметить другие интересные ставки у нас на то, кто именно забьет в этом матче. Мы видим, что Квинси Промес — главный претендент на то, чтобы отличиться, с 2,4. В составе бело-голубых таковым является Федор Смолов за 2,95. Но я бы в этих ставках обратил внимание на Константина Тюкавина, который часто огорчает красно-белую дружину. На его удачи можно поставить за 3,2. Также я бы отметил специальное пари: Квинси Промес и Константин Тюкавин отличатся в этой игре с коэффициентом 8. Думаю, стоит дерзнуть за такой коэффициент.

— Помимо встречи «Спартак»—«Динамо», в субботу будет еще один интересный матч, это «Балтика»—«Ахмат». На него стоит обратить внимание. «Балтика» — фаворит, потому что играет дома при переполненных трибунах, но «Ахмат» Мирослава Ромащенко — шикарная команда. Стоит ли ставить за 3,05 против фаворита, это хорошая история?

— Да, но я бы был осторожнее, поставил бы x2 — тоже с хорошим коэффициентом. Но 3,05 тоже смотрится разумно, потому что «Ахмат» радует всех болельщиков и при этом не проигрывает.

— В девятом туре РПЛ есть и другие матчи с яркими вывесками. В воскресенье пройдут сразу две встречи, на которые стоит обратить внимание. Это «Зенит»—«Локомотив» и «Ростов»—ЦСКА. И, конечно, не забываем о лидере РПЛ — «Краснодаре», который принимает «Урал». В каждой игре есть ярко выраженный фаворит, но самый большой разброс в коэффициентах на матч в Санкт-Петербурге. «Лига Ставок» дает 1,47 на победу «Зенита», 7 — на успех «Локомотива». Я так понимаю, в выигрыше действующего чемпиона мало кто сомневается?

— Судя по коэффициентам, да. Судя по статистике ставок, тоже. Мы видим, что в процентном соотношении 75% наших игроков все-таки отдают предпочтение «Зениту». Но я бы их предостерег, поскольку «Локомотив» может собраться к такому матчу. Если обратиться к истории, мы видим, что команда показывала зубы питерской дружине. Думаю, в этой встрече будет все не так просто. Конечно, «Зенит» в хорошей форме, показывает результаты. После неубедительного начала он набрал обороты. Но эта игра должна стоять особняком, и линия, которая составляет 1,47, опрометчива. Не стоит утверждать, что «Зенит» одержит уверенную победу.

— Мне в таких историях нравится правило бывших. В Санкт-Петербург «Локомотив» приезжает с Артемом Дзюбой, а все мы знаем, как он со скандалом ушел из «Зенита», и к нему там относятся определенным образом. Сине-бело-голубые совершенно точно должны себя показать в этой игре. Коэффициент в «Лиге Ставок» на то, что Дзюба забьет, 3,5, берем?

— На мой взгляд, да, это очень интересная ставка. Дзюба, как мы знаем, нетривиальный футболист. Человек сделает все, что в его силах, чтобы огорчить бывшую команду. При этом стоит отметить, что Вильсон Изидор у нас будет играть в майке другого клуба, так что эта встреча интересна вдвойне. Но в этом противостоянии я выбираю Дзюбу.

— Надо сказать, что «Зенит» забивает «Локомотиву» достаточно много. В пяти очных играх на «Газпром Арене» он забивал по три и более мячей. Поэтому привлекательно здесь выглядит ставка «индивидуальный тотал больше 2» за 1,76, это значит, что «Зенит» забьет два или более мяча в ворота «Локомотива». Можно ли брать такую ставку? Матч вообще будет результативным?

— Можно. Но я не уверен, что «Зенит» забьет три мяча. Все-таки у «Локомотива» тоже есть хорошие футболисты в линии атаки. Но на двоих команда точно забьет столько голов. Не надо рисковать, выделяя один «Зенит» в «тотале больше».

— Самый напряженный матч в туре — «Ростов»—ЦСКА, я в этом не сомневаюсь. Разброс в коэффициентах довольно большой. Фаворит — ЦСКА с 2,15 в «Лиге Ставок», на победу «Ростова» коэффициент почти 3,5. И второму тоже нужно выбираться из подавала турнирной таблицы, с 12-го места. Говорят о кризисе в ЦСКА, мол, у него какие-то проблемы, так что армейцы под давлением. Что здесь будет, куда здесь смотреть, на кого ставить?

— Я думаю, что это самый интересный матч тура по интриге, по непредсказуемости. «Ростов» вроде бы выбирается из кризиса, в который забрался по прошествии двух-трех туров. Армейцев уже хоронят, мне кажется, с первого тура — говорят, что состав не позволяет им конкурировать с ведущими клубами страны. Но на деле команда Федотова опровергает эти рассуждения. В этой встрече наши игроки отдают предпочтение больше ЦСКА — 60% ставок именно на эту команду. Я долго изучал линию, смотрел статистику этого матча — выбрать фаворита тут сложно. Но все же, наверное, есть небольшой перевес в пользу армейцев — можно попробовать поставить на красно-синих.