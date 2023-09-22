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Коммерсантъ FM
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«Россия» не может добиться от Тбилиси разрешения на выполнение рейсов в Грузию

Агентство гражданской авиации (АГА) Грузии уже дважды отказывало авиакомпании «Россия», которая обращалась с заявками на выполнение полетов в грузинские города. Причиной отказа стали западные санкции против ряда российских авиакомпаний, в том числе «России». Об этом сегодня, в пятницу, сообщило АГА.

Ведомство уточнило, что в первый раз отказало российской авиакомпании в выполнении рейсов Москва—Тбилиси—Москва 16 мая. Во второй раз, 14 сентября, отказ касался рейсов Москва—Тбилиси—Москва; Москва—Батуми—Москва и Санкт-Петербург—Тбилиси—Санкт-Петербург.

Ранее на сайте авиакомпании «Россия» появилась информация, согласно которой Rossiya Airlines начнет выполнять рейсы в Тбилиси с 14 октября два раза в день, а в Батуми — три раза в неделю.

Указом президента РФ Владимира Путина с 15 мая отменены все ограничения на выполнение полетов в Грузию. В данный момент в Тбилиси, Батуми и Кутаиси выполняют рейсы авиакомпании Azimut и Red Wings.

Георгий Двали, Тбилиси

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