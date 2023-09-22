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Аномальная жара продержится в Удмуртии до 26 сентября

В ближайшие выходные в Удмуртии ожидается сухая и очень теплая погода с температурой выше нормы на семь градусов и более. Об этом сообщает гидрометцентр региона. В субботу, 23 сентября, столбик термометра днем поднимется до +24°С, а в воскресенье до +26°С. В предстоящие выходные дни ночью температура воздуха продержится на уровне +7..+12°С.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Следующая неделя также ожидается теплой. Ночью температура воздуха составит +7..+12°С, днем ожидается до + 24°С. Ветер усилится и в некоторых районах Удмуртии, в основном в северных, пройдут дожди.

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