Дмитрий Соболев покинул пост главы департамента спорта Воронежской области

Пост руководителя департамента физической культуры и спорта Воронежской области покинул Дмитрий Соболев. Его полномочия были прекращены 16 сентября. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Гусев, сообщила пресс-служба облправительства.

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Господин Соболев был уволен в связи с «истечением срока действия контракта». Кто займет его место, в правительстве региона не утончили.

Дмитрий Соболев окончил воронежский филиал Московского областного государственного института физической культуры. Работал преподавателем в Воронежском госуниверситете инженерных технологий, заведующим кафедрой теории и методики спортивных игр Воронежского государственного института физической культуры. Кандидат педагогических наук.

На пост главы департамента спорта господин Соболев был назначен в марте 2022 года. Сменил на нем Владимира Кадурина, уволившегося летом 2021-го. Господин Кадурин занимал эту должность с ноября 2018-го.

Алина Морозова