Собственником дачи Данини на Павловском шоссе стал ресторатор Алексеев

Новым собственником исторического здания бывшей дачи Сильвио Данини на Павловском шоссе, 26 в городе Пушкине стал ИП Дмитрий Алексеев, видом деятельности которого являются рестораны и кафе. Это следует из материалов судебных заседаний, на которые обратил внимание «Деловой Петербург».

Господин Алексеев также является директором ООО «Друзья», в собственности которого, в свою очередь, в последнее время находилось помещение с баром «Юнга» на улице Рубинштейна, 23.

Что касается построенной в 1899-1990 годах дачи Данини, где в советское время располагалось общежитие Института экономики и организации сельскохозяйственного производства Нечерноземной зоны, то оно является памятником архитектуры регионального значения. С декабря 2022 года комитет по охране памятников судится из-за исторического объекта, добиваясь его реставрации. Сначала иск был подан к Федеральному научному агроинженерному центру ВИМ, позже ответчик был заменен на Росимущество — в связи с тем, что здание выставили на торги.

В июне 2023 года постройку за 43,3 млн рублей приобрела тульская компания ООО «Вела Энерджи — НАО». В сентябре ответчик сменился снова, поскольку на основании договора купли-продажи объекта право собственности перешло от «Вела Энерджи — НАО» к ИП Алексееву. После этого рассмотрение дела началось с самого начала.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге в аренду за 1 рубль при условии дальнейшей реставрации сдадут находящийся в заброшенном состоянии дворец в парке «Михайловская дача» под Петергофом. Потенциальный арендатор должен будет восстановить его за 7 лет.

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