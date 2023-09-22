В 2023 году власти Ростовской области закупят 198 новых автобусов

В текущем году власти Ростовской области выделят средства на закупку новых 198 автобусов, сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на начальника управления развития транспорта минтранса Ростовской области Николая Хрумалова. Сроки закупки и то, на какие маршруты будут направлены новые транспортные средства, не уточняется.

Также в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» власти региона приобрели 40 электробусов для Ростова, Таганрога и Волгодонска.

«Оценить масштабное транспортное обновление жители области смогут в начале следующего года»,– сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Анастасия Назарова