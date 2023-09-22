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Кирилл Сидельников дебютирует в профессиональном боксе на турнире Ural FC в Перми

Лига Ural FC (Ural Fighting Championship) 20 октября в Перми в рамках форума «Россия — спортивная держава» при поддержке Федерации бокса России проведет свой первый турнир по профессиональному боксу. В со-главном поединке грандиозного международного шоу на ринг выйдет россиянин Кирилл Сидельников.

Именно Сидельников был хэдлайнером первого турнира Ural FC в июле 2022 года в той же Перми. Тогда россиянин в поединке по правилам ММА победил бразильца Фабио Мальдонадо. Сейчас же Сидельников дебютирует в профессиональном боксе в четырехраундовом бою в тяжелом весе против нидерландского кикбоксера марокканского происхождения Нидаля Бикири.

Сидельников — шестикратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы по боевому самбо. В активе нашего бойца 14 побед и 7 поражений в смешанных единоборствах. Теперь российский спортсмен попробует свои силы в новой сфере — в профессиональном боксе.

Радмир Габдуллин, генеральный директор Ural FC:

Очень рад, что в одном из главных боев турнира Ural FC 4 выступит титулованный боец Кирилл Сидельников. Кирилл как настоящий спортсмен не привык сидеть на месте, наслаждаясь прошлыми заслугами. Пока в его карьере в ММА появилась пауза, Сидельников с огромной радостью принял новый для себя вызов — попробовать себя в профессиональном боксе.

Всего на международном турнире Ural FC 4 будет представлено 11 стран – в Перми выступят спортсмены из Ирана, Марокко, Узбекистана, Бразилии, Бельгии, Армении, Азербайджана, Гана, Венесуэлы, Нидерландов и России.

Возглавит шоу 20 октября боксёрский поединок в лёгком весе между олимпийским чемпионом-2020 россиянином Альбертом Батыргазиевым и венесуэльцем Эндером Луцесом.

В рамках турнира Ural FC 4 также пройдут бои по кикбоксингу (по правилам К-1), в которых выступят четыре кикбоксера из Соликамска. Валерий Бизяев, Александр Гельвих, Сергей Пономарев и Артем Швецов представляют команду «Ural Kali Fighter», партнером которой является компания «Уралкалий».

ПАО "Уралкалий"

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