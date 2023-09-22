ЧМК и «Мечел» решили пойти на мировую с Газпромбанком по иску на $244 млн

Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) и группа «Мечел» подали в Девятый арбитражный апелляционный суд ходатайства о заключении мирового соглашения по иску Газпромбанка на сумму $244,2 млн (11,9 млрд руб.). Аналогичное заявление направил и сам банк. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражный дел.

Спор касается кредитного договора, который был заключен в 2010 году между «Мечелом» и французским банком BNP Paribas. Заемные средства были выданы в 2010–2013 годах, их направили на строительство универсального рельсобалочного стана на ЧМК. Газпромбанк предоставлял финансирование французскому банку, а тот, в свою очередь, кредитовал ЧМК. Как отмечал истец, средства займа «Мечел» должен был вернуть через BNP Paribas с 2013 по 2019 годы, однако не сделал этого.

В июле этого года Арбитражный суд Москвы взыскал по иску Газпромбанка с группы «Мечел» и входящего нее ЧМК 11,9 млрд руб. Это решение комбинат обжаловал в Девятом арбитражном апелляционном суде.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте