Руководителя компании в Удмуртии подозревают в хищении 2 млн рублей из бюджета

Руководителя строительной компании из столицы Удмуртии подозревают в хищении средств из бюджета Глазовского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

По версии следствия, в октябре 2022 года подозреваемый заключил договор на благоустройство стадиона с директором одной из школ Глазовского района и получил оплату из бюджета. Своих обязательств по договору он не выполнил, чем причинил ущерб районному бюджету в размере 1,92 млн руб.

В отношении руководителя строительной компании возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время руководитель строительной компании находится под подпиской о невыезде.