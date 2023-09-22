Мусоросжительный завод под Казанью переведут на китайское оборудование

Компания «РТ-Инвест» (входит в ГК «Ростех») ведет переговоры о поставках оборудования для строящегося мусоросжигательного завода (МСЗ) в поселке Осиново под Казанью с компаниями из Китая. Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, вчера посетившая Татарстан и площадку МСЗ.

Как писал «Ъ-Казань», первоначально завод проектировался под установки швейцарско-японского консорциума Hitachi Zosen Inova с расчетом на сжигание до 550 тыс. тонн мусора в год. Предполагалось, что он будет запущен в эксплуатацию к концу 2022 года. Его стоимость оценивалась в 28 млрд руб.

Госпожа Абрамченко пояснила, что инвестор переориентировался на китайские технологии из-за «проблем с оборудованием», «поскольку санкционное давление не позволяет западным компаниям продолжать какие-либо коммерческие отношения» с РФ.

Со ссылкой на информацию «РТ-Инвест» она сказала, что «китайские партнеры дают те же технологические решения, которые предлагали западные компании».

Вице-премьер отметила, что проект МСЗ с китайским оборудованием пройдет «повторную экологическую экспертизу». «Мы будем требовать обязательной повторной экологической экспертизы»,— заявила госпожа Абрамченко.

«Я могу заверить жителей Казани — мы не допустим строительство такого завода в случае, если параметры, которые были изначально заявлены и прошли экологическую экспертизу, будут нарушены»,— пообещала Виктория Абрамченко.

Она сообщила, что сейчас готова «коробка» МСЗ. Строительная готовность объекта в целом составляет 24-25%. Новые сроки его ввода в эксплуатацию могут быть названы после завершения «переговоров с китайскими партнерами по возможной доставке оборудования», сказала Виктория Абрамченко.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"