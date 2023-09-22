НХЛ продал клуб «Оттава» за рекордную сумму

Совет Национальной хоккейной лиги (НХЛ) одобрил сделку по продаже «Оттавы» канадскому бизнесмену, 58-летнему Майклу Андлауэру. Он выкупил контрольный пакет акций «Оттавы» за рекордные в истории НХЛ $950 млн. Об этом сообщило издание The Athletic.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Timothy T. Ludwig / USA Today Sports / Reuters Фото: Timothy T. Ludwig / USA Today Sports / Reuters

Сделка была закрыта в четверг, 22 сентября. Дочери экс-владельца «Оттавы» Юджина Мельника Анна и Оливия сохранили за собой долю в 10% акций (их отец умер в 2022 году). На официальном сайте «Оттавы» уже опубликовано обращение нового владельца. Прошлый рекорд в истории НХЛ был за холдингом Fenway Sports Group LLC, который в ноябре 2021 года выкупил «Питтсбург» за $900 млн.

Официальное представление нового владельца клуба пройдет 23 сентября, в пятницу, на пресс-конференции. В обращении на сайте новый владелец пообещал, что под его управлением клуб добьется успехов. «На льду главное — это команда-победитель, цель которой — принести домой Кубок Стэнли. За пределами льда речь идет о том, чтобы быть инклюзивным, объединять хоккейное сообщество, быть лучшим в своем классе и иметь возможность изменить ситуацию»,— заявил канадский бизнесмен.

Майкл Эндлауэр – основатель и главный исполнительный директор Andlauer Healthcare Group Inc, которая занимается управлением поставками, а также оказывает сторонние логистические и специализированные транспортные решения для сектора здравоохранения. Ранее Майкл Андлауэр владел клубом Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Гамильтон» (2004–2015 годы). В 2007 году «Гамильтон» выиграл Кубок Колдера.

С 1990 года «Оттава» попадала в плей-офф 16 раз. Четыре раза команда была первой в дивизионе. В 2003 году «Оттава» взяла президентский Кубок, а в 2007 дошла до финала Кубка Стэнли. В новом сезоне у «Оттавы» будет новый форвард — россиянин Владимир Тарасенко.

После смерти Юджина Мельника, когда клуб отошел его дочерям, было подано девять заявок на покупку «Оттавы». Заявку подали группа инвесторов во главе с голливудским актером Райаном Рейнольдсом и магнатом в сфере недвижимости Кристофером Брэтти, группа предпринимателя из Лос-Анджелеса Неко Спаркса, ( в нее также входили рэпер Snoop Dog и актер Дуэйн Джонсон).

Анастасия Ларина