Суд отменил обеспечение по иску о строительстве ЖК на Армавирской в Уфе

Кировский районный суд Уфы отменил обеспечительные меры по иску местной общественной организации защиты прав жильцов микрорайона Южный к администрации Уфы о признании недействительным разрешения на строительство 26-этажного ЖК Divo Residence по Армавирской улице.

Около недели назад райсуд, удовлетворяя ходатайство общественной организации, приостановил действие спорного разрешения на строительство, временно запретил застройщику выполнять работы на стройплощадке, а управлению Росреестра — регистрировать договоры долевого участия.

Застройщик ЖК — ООО «Специализированный застройщик ”Строительный трест девелопмент”» — подал жалобу на определение суда. В заявлении, в частности, говорилось, что договоры долевого участия не являются предметом судебного разбирательства, равно как право компании на земельный участок, на котором ведется строительство дома. Коме того, наложенные обеспечительные меры причиняют ущерб застройщику, который ранее получил в Сбербанке кредит на проведение строительных работ в размере 155,9 млн руб., привлеченному к проекту подрядчику уже выплачены денежные средства. На проектные работы компания потратила около 28,3 млн руб.

«Обслуживание кредита и оплата простоя подрядчика в условиях сохранения обеспечительных мер также будет крайне затруднительно для застройщика, приведет к его финансовой несостоятельности»,— говорилось в жалобе.

Представитель мэрии Уфы в суде поддержал застройщика.

Отменяя обеспечительные меры, суд отметил, что доводы «СТ девелопмент» «заслуживают внимания». «Принятые меры ведут к приостановлению деятельности, что преждевременно» и приводят к нарушению прав лиц, участвующих в деле, говорится в определении суда.

Олег Вахитов

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