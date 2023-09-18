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Застройщик ЖК на Армавирской в Уфе обжалует обеспечительные меры

ООО «Специализированный застройщик ”Строительный трест девелопмент”» намерено обжаловать определение Кировского районного суда Уфы, который ранее принял обеспечительные меры по иску местной общественной организации защиты прав жильцов микрорайона Южный к администрации Уфы.

Общественники, как ранее сообщал «Ъ-Уфа», просят суд признать незаконным разрешение, выданное застройщику в мае, на строительство 26-этажного ЖК Divo Residence по Армавирской улице. Истец просил суд приостановить действие спорного разрешения на строительство, запретить застройщику выполнять работы на стройплощадке, а управлению Росреестра — регистрировать договоры долевого участия. Суд удовлетворил ходатайство.

В «СТ девелопмент» отметили, что определение Кировского районного суда «не вступило в силу, так как у сторон имеется 15 суток на обжалование».

«Застройщиком будет поставлен вопрос перед судом о надлежащем истце, так как права и интересы собственников микрорайона "Южный" не затрагиваются, так как ООО СЗ «СТ Девелопмент» выкупил земельные участки у собственников по улице Армавирская, на которой будет построен не только новый жилой комплекс, но также облагорожена прилегающая территория«,— отметили в компании.

Доводы общественников в исковых требованиях застройщик считает несостоятельными, так как для получения разрешения на строительство компания направила в мэрию необходимый пакет документов, включая «правоустанавливающие документы на земельный участок, а также новую проектную документацию, прошедшую экспертизу».

В «Строительный трест девелопмент» полагают, что «в действиях истца можно усмотреть злоупотребление правом, так как их действия направлены воспрепятствование и задержку строительства ЖК. »В настоящий момент их исковое заявление приведет к тому, что застройщик будет вынужден взыскать с общественной организации все расходы связанные с замедлением строительства, которые уже лягут на участников общества,— заявили в компании. — В Уфе уже была аналогичная история между ООО "ПСК-6" и инициативной группой граждан, которые так же мешали строительству, но суд установил, что требования застройщика обоснованы и взыскал сумму в размере 7,7 млн рублей».

Олег Вахитов

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