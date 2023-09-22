Бизнесмены одарят нижегородских бойцов, подбивших два «Леопарда» за сутки

Нижегородские военные в зоне спецоперации на Украине за сутки подбили два танка «Леопард», сообщил «Ъ-Приволжье» депутат заксобрания Нижегородской области Василий Суханов со ссылкой на свои источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Суханов не уточнил, в каком именно регионе была уничтожена техника, но отметил, что танки были подбиты за одну ночь беспилотниками «Ланцет».

Нижегородское предпринимательское сообщество решило отметить заслуги бойцов подарками. «Сейчас мы определяем форму премирования. Решили, что это будут ценные подарки, стоимость которых соизмерима с федеральными выплатами за уничтожение иностранной вражеской техники»,— пообещал Василий Суханов. Награда за уничтожение немецкого танка «Леопард» составляет 1 млн руб.

Владимир Зубарев