ФСБ предотвратила попытку поджога релейных шкафов в Пролетарском районе Ростова

Оперативники УФСБ Ростовской области предотвратили попытку поджога жителем Ростовской области релейных шкафов на железной дороге в Пролетарском районе Ростова-на-Дону, сообщает пресс-служба ведомства. Данные о задержанном не раскрываются.

В отношении задержанного жителя Ростовской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). В рамках расследования проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление всех эпизодов преступной деятельности задержанного.

Анастасия Назарова